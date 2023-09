Pronostic Legia Varsovie Aston Villa : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa Conférence

Aston Villa piégé chez le Legia Varsovie ?

Souvent champion de Pologne ces dernières années, le Legia a terminé 2e l’an passé après un début de saison moyen. Pour se qualifier à cette C3, les Polonais ont éliminé Ordabasy (Kazakhstan), et les sérieuses formations de l’Austria Vienne et de Midtjylland en tours préliminaires. Avec une préparation parfaite (4 victoires sur 4), suivie d’un sacre en Supercoupe contre Rakow le champion de Pologne en titre, le club de Varsovie a cette fois bien lancé son championnat avec 4 victoires et 2 défaites. Une équipe à ne surtout pas prendre à la légère par ses adversaires de la poule E (Alkmaar, Zrjinski et donc Aston Villa), surtout au Stade Wojska Polskiego où il est très compliqué de venir s’imposer. Le club polonais ne possède pas un effectif très connu, mais quelques éléments pourront poser des problèmes aux Villans. Le Legia pourra notamment compter sur l’attaque Muci-Pekhart-Josue qui fonctionne bien depuis plusieurs saisons, le jeune gardien international Tobiasz, ou encore le défenseur central Ribeiro (ex-Nottingham). Deux internationaux polonais font aussi partie de l’équipe : le latéral Wszolek, et le milieu Silsz.

La saison dernière, Aston Villa a décroché un belle 7e place devant plusieurs cadors de Premier League. Mais cette saison a mal débuté pour les Villans, eux qui ont été sèchement battus à Newcastle lors de la 1re journée (5-1). Ce revers a laissé place aux victoires, contre Everton (4-0), Burnley (1-3) et Crystal Palace (3-1), avec malgré tout une rechute à Anfield contre Liverpool avant la trêve (3-0). Pour se qualifier en C4, les Villans devaient disputer un tour préliminaire face à Hibernian pour assurer leur qualification, une mission réussie tranquillement avec un 8-0 en cumulé. L’effectif d’Aston Villa s’est renforcé avec les arrivées des défenseurs Pau Torres (ex-Villarreal), Lenglet (ex-Barcelone), du milieu Tielemans (ex-Leicester) et des offensifs Zaniolo (prêté par Galatasaray) et Diaby (ex-Leverkusen), auteur d’un superbe début de saison. Mais l’équipe est frappée par les blessures puisque le capitaine Mings, le défenseur Diego Carlos, le meneur de jeu Buendia, Bertrand Traoré et Jacob Ramsey devraient manquer la rencontre, comme les joueurs partis à l’intersaison : Archer, Coutinho, Ashley Young… Même avec son effectif plus fourni, ce déplacement s’annonce périlleux pour les Anglais dans un stade où l’ambiance sera exceptionnelle. Les Polonais sont d’ailleurs sur une série impressionnante d’une seule défaite depuis juillet 2022 à domicile.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

