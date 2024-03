Pronostic Dinamo Zagreb PAOK : Analyse, cotes et prono du match de Conference League

Un Dinamo timoré avant de recevoir le PAOK

Le Dinamo Zagreb est loin de réaliser sa meilleure saison. Les champions en titre de Croatie depuis 2017 pourraient en effet voir leur couronne leur échapper, puisqu’ils pointent à la 3e place du championnat avec 5 points de retard sur le leader Rijeka, avec un match de retard. Ce ne fut pas plus glorieux en Coupe d’Europe pour le Dinamo. Après avoir hérité d’un groupe de C4 plutôt correct où ils étaient promis à une rude bataille pour la première place face au Viktoria Plzen, les Croates se sont contentés d’écarter Astana et Balkani pour prendre la 2ème place, derrière des Tchèques contre qui ils ont perdu à chaque fois. En barrages face au Bétis en revanche, la formation de Zagreb a souffert mais validé sa qualification sur le plus court des avantages (2-1 sur la double confrontation avec un nul au retour à domicile). Depuis lors, l’équipe croate a disputé trois matchs, enregistrant deux victoires, contre Rijeka (1-0) et Gorica (4-0) en Coupe de Croatie, et un match nul le week-end dernier contre Osijek (1-1) en championnat alors qu’elle pouvait revenir à hauteur de Split. Malgré tout, elle n’a subi qu’une seule défaite lors de ses 22 derniers matchs.

► 10€ SANS DÉPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

Pour sa part, le PAOK Salonique vit une saison très excitante. Alors qu’elle était dans l’ombre des grosses écuries grecques (Olympiakos, AEK Athènes, Panathinaikos) depuis quelques saisons, la formation de Thessalonique joue la course en tête en SuperLeague avec une petite unité d’avance sur son premier poursuivant. Après une petite période de disette, l’écurie noire et blanche a repris ses bonnes habitudes en battant le Panetolikos (1-3), puis le Panserraikos dans un match où l’adversaire a terminé à neuf contre onze (0-2), et enfin le week-end dernier, tombeurs de Lamia (0-2). Plus impressionnant encore, le PAOK a terminé en tête de son groupe de Conference League, devançant notamment Francfort, et reste invaincu avec cinq victoires et un match nul. Les Grecs affichent également la meilleure attaque de la compétition avec 16 buts marqués. La formation de Thessalonique, qui vivra son premier huitième de finale de coupe d’Europe depuis un beau jour de 1986, se contentera sans doute d’un nul face à des Croates qui les enchaînent.

► Le pari « Les deux équipes marquent » est coté à 1,70 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique.

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT.

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 175€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « Match Nul » est coté à 3,35 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique.

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT.

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 330€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Dinamo Zagreb – PAOK :

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) en EXCLU avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Dinamo Zagreb PAOK détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

C4 : L'Ajax sauve les meubles contre Bodø/Glimt, le Betis surpris par le Dinamo Zagreb