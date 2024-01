Rakitic dit au revoir à Séville et devrait rejoindre Al-Shabab

Ivan Rakitić est le onzième joueur à avoir le plus porté la tunique sévillane.

Ce mardi 30 janvier, le FC Séville a annoncé le départ d’Ivan Rakitić. Le Croate, qui est passé deux fois par le club andalou, une fois entre 2011 et 2014 et une deuxième fois entre 2020 et 2024, devrait rejoindre Al-Shabab, en Arabie saoudite. Capitaine du club sévillan, il laisse derrière lui des statistiques de légende : 323 matchs pour 51 buts et 63 passes décisives et rien de moins que deux Ligue Europa (en 2014 où il sera élu homme du match de la finale et en 2023).

Ivan Rakitić a reçu les honneurs de son club lors d’une cérémonie d’adieu ce mardi pendant laquelle de nombreux de ses anciens compagnons de route comme Álvaro Negredo, Unai Emery et Coke lui ont rendu hommage. Même Davor Šuker, joueur du FC Séville entre 1991 et 1996, était de la partie. Le numéro 10 du FC Séville n’a pas pu laisser échapper quelques larmes en portant son regard sur les deux trophées européens, positionnés à côté de lui lors de la cérémonie. Très ému, Ivan Rakitić a exprimé son émotion avec ces mots : « C’est fou que, pour un garçon né en Suisse, ma maison soit ici, à Séville. »

Même en difficulté en championnat, le FC Séville sait honorer avec classe ses légendes.

Hannibal Mejbri écarté par son coach à Séville