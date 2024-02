Nemanja Gudelj devient influenceur capillaire

De Gandalf à un mec bien coiffé, il n’y a qu’un pas.

Out pour deux à trois mois pour une blessure au ménisque subie début janvier, le Serbe du Séville FC, Nemanja Gudelj, a de quoi retrouver le sourire. Alors qu’il arborait ces dernières années une coupe aux cheveux longs, mais largement dégarnie sur le front, le défenseur a opté depuis un peu plus de six mois pour une coupe bien plus classique, mais étonnamment garnie au niveau des golfes. Alors qu’il avait fait part à ses abonnés de son projet de transformation capillaire en juillet dernier, il vient de faire parvenir les résultats de son traitement, à son plus grand bonheur, lui qui se dit « éternellement reconnaissant envers le Dr. Cinik ».

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le processus est une réussite, puisqu’il a désormais de parfaits contours sur le haut du crâne. Dans une publication à la limite du kitsch et dont on pourrait presque croire que c’est une arnaque si ça ne provenait pas d’un footballeur pro, il affiche donc sa fierté de retrouver ses cheveux. Un post qui lui a tout de même valu d’être chambré par son ancien coéquipier Ivan Rakitić, rieur et visiblement précurseur de cette tendance : « Et qui t’a envoyé là-bas pour résoudre tout ça ! »

Et dire que la clinique est un partenaire officiel de West Ham et de Bologne.

