Le Barça privé d'une nouvelle force offensive

Les vacances tombent à pic.

Entré en jeu à la 64e minute à la place de Gavi lors de la défaite du FC Barcelone face à l’Atlético de Madrid samedi dernier (1-2), Ferran Torres (24 ans) s’est blessé à la jambe en fin de rencontre. C’est ce que le club catalan a révélé ce mardi par le biais d’un communiqué, expliquant que le joueur avait passé un examen ce matin puisque la douleur ne s’était pas estompée. S’il s’avère que l’international espagnol (48 sélections) souffre d’une petite blessure au muscle soléaire (partie inférieure du mollet), son temps d’indisponibilité n’a pas encore été estimé.

Ferran Torres ended Saturday’s game with a muscle issue. As the problem has not gone away, the player today underwent magnetic resonance and a small injury to his soleus has been detected, meaning he will be unavailable until the injury has healed. pic.twitter.com/1y8dxjTfg8

— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 24, 2024