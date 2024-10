Ferran Torres rejoint lui aussi l'infirmerie du Barça

L’infirmerie du Barça continue son mercato XXL.

Hansi Flick avait raison d’être inquiet dimanche soir malgré la victoire du FC Barcelone sur le terrain d’Alavés pour la 9e journée de Liga (0-3) : sorti sur blessure dès la 5e minute de jeu, Ferran Torres souffre d’une lésion au biceps fémoral de la jambe droite. Si le club n’a pas dévoilé les délais d’indisponibilité du joueur dans son communiqué publié ce lundi matin, une telle blessure nécessite généralement trois semaines à un mois d’indisponibilité.

MEDICAL NEWS | Tests conducted this morning have revealed that first team player Ferran Torres has a right hamstring injury. His return to training will be determined by his recovery. pic.twitter.com/YzZJfRpbhT

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 7, 2024