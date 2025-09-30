Le président de Leverkusen veut plafonner les salaires pour freiner la Premier League

La régulation comme révolution.

Fernando Carro, président du Bayer Leverkusen, en a visiblement assez de voir la Premier League jouer au Monopoly chaque été. Invité à la conférence Bloomberg L’Avenir de la finance, organisée ce week-end à Francfort, le dirigeant espagnol a proposé d’instaurer un salary cap dans le football européen, histoire de freiner l’appétit sans limite des clubs anglais sur le marché des transferts et de ressembler un peu plus au bloc de l’Ouest façon NBA ou NFL.

« La Premier League tente de devenir le produit phare en Europe, devant même la Ligue des champions », a lâché Carro en présentant son projet de plafond salarial. Mais une telle mesure n’aurait de sens qu’appliquée à l’échelle internationale et de manière absolue. « D’habitude, je suis contre les réglementations, mais je pense que nous devons nous battre pour cela. »

La Premier League l’a volé

Son combat personnel ne date pas d’hier. Avant Florian Wirtz et Jeremie Frimpong à Liverpool, avant Amine Adli à Bournemouth, avant Granit Xhaka à Sunderland et avant Piero Hincapié à Arsenal, Carro s’était plaint de s’être fait « chiper » en 2021 un joueur courtisé par… un promu de Premier League, malgré le statut de cador du Bayer en Bundesliga : « Nous avons essayé d’acheter un joueur et, finalement, un promu de Premier League a pu payer plus cher et offrir un salaire plus élevé que nous, une équipe du top 4 allemand. »

Le fair-play financier est insuffisant, selon lui. L’écart continue de se creuser, en 2023-2024, la Premier League a généré plus de 7,1 milliards d’euros de revenus, presque le double de la Bundesliga (3,6 milliards).

Bientôt une draft en Europe ?

