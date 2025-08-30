José Mourinho aurait accumulé plus de 100 millions d’euros d’indemnités de licenciement

The Special Out.

S’il a été viré par Fenerbahçe ce vendredi, José Mourinho ne devrait pas trop se faire de soucis pour boucler ses fins de mois. Selon Marca, le Portugais devrait récolter de la part du club turc 15 millions d’euros d’indemnités de licenciement. Un parachute doré qui est peut-être la véritable spécialité du Special One.

D’après le quotidien portugais Record, Mourinho aurait en effet empoché plus de 108 millions d’euros uniquement en indemnités de licenciement depuis son premier banc en 2000. Son plus gros jackpot reste son départ de Manchester United en décembre 2018, qui lui avait rapporté la coquette somme de 22 millions d’euros. Derrière, on retrouve Chelsea, qui lui a offert 20,9 millions d’euros en 2007, et le Real Madrid, avec 19,7 millions en 2013. À cela s’ajoutent 9,6 millions après son second passage à Chelsea en 2015, 17,4 millions de Tottenham en 2021 et 3,5 millions de la Roma en 2024.

Vu les pactoles, ce n’est pas tout de suite que Mourinho prendra sa retraite.

