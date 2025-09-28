S’abonner au mag
Patrik Schick manquera trois semaines au Bayer Leverkusen

Chic alors ? Non, c’est tout le contraire.

Malgré sa victoire à Sankt-Pauli ce samedi, le Bayer Leverkusen est rentré à la maison avec un œil qui pleure. Touché à la cuisse gauche en toute fin de rencontre et remplacé par Christian Michel Kofane, Patrik Schick sera absent pour les deux prochaines semaines. Son club l’a annoncé dans un communiqué ce dimanche.

Un vrai coup dur pour le Werkself qui dépend grandement de son attaquant tchèque, auteur de 85 buts en 175 matchs, et qui devra se passer de ses services la semaine prochaine en Ligue des champions contre le PSV Eindhoven, puis face à l’Union Berlin en Bundesliga. Son retour est prévu le 18 octobre contre Mayence.

En sélection, Schick manquera les deux prochains matchs de la Tchéquie, le 9 octobre contre la Croatie et les Îles Féroé, trois jours plus tard.

Alors, on n’attend pas Patrik ? Ben non.

Victorieux à Mayence, Dortmund maintient la distance avec le Bayern

JD

