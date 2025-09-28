Patrik Schick manquera trois semaines au Bayer Leverkusen

Chic alors ? Non, c’est tout le contraire.

Malgré sa victoire à Sankt-Pauli ce samedi, le Bayer Leverkusen est rentré à la maison avec un œil qui pleure. Touché à la cuisse gauche en toute fin de rencontre et remplacé par Christian Michel Kofane, Patrik Schick sera absent pour les deux prochaines semaines. Son club l’a annoncé dans un communiqué ce dimanche.

Gute Besserung, Patrik! ❤️‍🩹#Bayer04 muss in den kommenden Spielen auf Patrik #Schick verzichten. Unsere Nummer 14 hat sich eine Faszien-Verletzung in der Muskulatur des hinteren linken Oberschenkels zugezogen. Schicks Rückkehr in den Kader der #Werkself wird zum Spiel in Mainz… pic.twitter.com/D2XCsoRv2G — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) September 28, 2025

Un vrai coup dur pour le Werkself qui dépend grandement de son attaquant tchèque, auteur de 85 buts en 175 matchs, et qui devra se passer de ses services la semaine prochaine en Ligue des champions contre le PSV Eindhoven, puis face à l’Union Berlin en Bundesliga. Son retour est prévu le 18 octobre contre Mayence.

En sélection, Schick manquera les deux prochains matchs de la Tchéquie, le 9 octobre contre la Croatie et les Îles Féroé, trois jours plus tard.

Alors, on n’attend pas Patrik ? Ben non.

