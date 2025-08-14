Une banderole pour la paix déployée par l'UEFA

Le foot, c’est politique.

Lors du protocole de la Supercoupe d’Europe, ce mercredi à Udine, l’UEFA est sortie de son habituelle réserve pour adresser un message de paix. L’instance européenne, pointée du doigt pour sa tiédeur par Mohamed Salah lors de l’annonce de la mort de Suleiman Al-Obeid, l’ex-capitaine de la sélection palestinienne tué par des frappes israéliennes, a mis cette fois de côté sa neutralité suisse.

L’UEFA mouille enfin le maillot

Sur une banderole déployée aux pieds des joueurs du Paris Saint-Germain et de Tottenham, on pouvait lire : « Arrêtez de tuer les enfants, arrêtez de tuer les civils. » Une manière de dénoncer les drames en cours à Gaza, mais aussi ailleurs dans le monde, puisque cette bannière a été portée par neuf enfants réfugiés en Italie provenant de d’Afghanistan, d’Irak, du Nigeria, d’Ukraine et donc de Palestine.

From the UEFA Super Cup in Udine, the message is loud and clear. A banner. A call. pic.twitter.com/HNjPja4OBk — UEFA (@UEFA) August 13, 2025

Et si ce n’était pas compréhensible pour tout le monde, l’UEFA s’est permise d’en remettre une couche sur X : « Depuis la Supercoupe à Udine, le message est clair et net. Une bannière. Un appel. »

Voilà, ce n’était pas si compliqué de montrer un peu de compassion.

