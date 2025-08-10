S’abonner au mag
Palestine : la réponse sèche de Salah à l'UEFA après l'annonce du décès de Suleiman al-Obeid

Palestine : la réponse sèche de Salah à l'UEFA après l'annonce du décès de Suleiman al-Obeid

Trois jours après le décès de Suleiman al-Obeid, figure du football palestinien victime des frappes israéliennes alors qu’il attendait de l’aide humanitaire dans le sud de la bande de Gaza, Mohamed Salah s’est agacé sur les réseaux sociaux, en dessous d’une publication de l’UEFA annonçant, en deux petites phrases, la disparition du joueur (« Adieu à Suleiman al-Obeid, le “Pelé palestinien”. Un talent qui a donné de l’espoir à d’innombrables enfants, même dans les moments les plus sombres. »). L’attaquant égyptien de Liverpool a ainsi commenté : « Pouvez-vous nous dire comment il est décédé, où, et pourquoi ? »

Une réaction qui ne laisse pas vraiment de place au hasard, d’autant qu’Israël et ses équipes locales sont toujours reliées à l’UEFA et à ses compétitions, tant au niveau des sélections que des clubs. De quoi irriter l’attaquant-star des Reds, qui reproche ici à l’institution européenne de passer sous silence les circonstances de cette mort.

Selon la Fédération de football palestinienne, ils seraient 321 joueurs, entraîneurs, arbitres, administrateurs et membres du conseil d’administration à avoir disparu depuis le début de la guerre, en octobre 2023.

Le football palestinien perd une de ses légendes sous les tirs israéliens

