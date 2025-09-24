S’abonner au mag
Un ancien joueur de MLS détruit l’Inter Miami et Lionel Messi

CDB
Un ancien joueur de MLS détruit l’Inter Miami et Lionel Messi

Mateusz Klich tacle Lionel Messi, les deux pieds décollés.

Alors que tout semble se passer pour le mieux pour La Pulga à Miami (64 buts et 31 passes décisives en 74 apparitions), l’envers du décor serait moins réjouissant. Dans un entretien accordé à l’émission polonaise Foot Truck, relayé par le Daily Mail, l’ancien milieu de terrain de Leeds Klich n’a pas été tendre avec le club de l’attaquant argentin.

« Le père de Messi dirige le club »

Le joueur polonais, qui a évolué en MLS entre 2023 et 2025, d’abord à DC United puis à Atlanta, était interrogé sur les clubs qu’il conseillait à des joueurs qui veulent jouer aux États-Unis. Et sa réponse est acide : « Je ne recommande pas Miami tant que Messi est là. C’est un désastre, les gens partent, des entraîneurs et des kinésithérapeutes aussi… la situation est mauvaise. »

L’homme aux 195 apparitions sous le maillot de Leeds entre 2018 et 2023, marqué par un sacre en Championship sous Marcelo Bielsa, assure que c’est « le père de Messi qui dirige le club ». D’après ses dires, « tout le monde parle espagnol, et rien ne peut se faire sans leur consentement ». Ces révélations ne devraient pas empêcher Messi de prolonger son contrat à Miami, lui qui est sous contrat jusqu’à fin 2025.

C’est peut-être juste un fan de Cristiano Ronaldo.

Nouveau doublé pour Lionel Messi

CDB

