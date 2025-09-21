Nouveau doublé pour Lionel Messi

La réponse de la chèvre à la chèvre.

Quelques heures après le doublé de Cristiano Ronaldo avec Al-Nassr contre Al-Riyadh (5-1), Lionel Messi s’est, lui aussi, montré en évidence en MLS. Comme son meilleur ennemi portugais, l’Argentin s’est offert un doublé (et une passe décisive) pour permettre à l’Inter Miami de remporter sa rencontre face à DC United (3-2) et de faire un grand pas vers les Playoffs alors qu’il reste encore 6 rencontres de saison régulière aux coéquipiers de Jordi Alba.

Messi went off in the @InterMiamiCF win! 🔥 Two goals and an assist for the goat. pic.twitter.com/xv2eKxQADI — Major League Soccer (@MLS) September 21, 2025

Pourquoi comparer sans cesse les défenseurs de MLS et d’Arabie Saoudite quand on peut juste profiter de ces deux monstruosités.

