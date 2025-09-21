S’abonner au mag
  • MLS
  • J31
  • Inter Miami-DC United (3-2)

Nouveau doublé pour Lionel Messi

SO
La réponse de la chèvre à la chèvre.

Quelques heures après le doublé de Cristiano Ronaldo avec Al-Nassr contre Al-Riyadh (5-1), Lionel Messi s’est, lui aussi, montré en évidence en MLS. Comme son meilleur ennemi portugais, l’Argentin s’est offert un doublé (et une passe décisive) pour permettre à l’Inter Miami de remporter sa rencontre face à DC United (3-2) et de faire un grand pas vers les Playoffs alors qu’il reste encore 6 rencontres de saison régulière aux coéquipiers de Jordi Alba.

Pourquoi comparer sans cesse les défenseurs de MLS et d’Arabie Saoudite quand on peut juste profiter de ces deux monstruosités.

L’horrible panenka de Lionel Messi face à Charlotte

