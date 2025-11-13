Gianni Infantino et la FIFA ont un nouvel ennemi

Du riFIFi chez les FIF.

Les tensions entre Sergio Marchi, président du syndicat mondial des joueurs professionnels (FIFPRO), et Gianni Infantino, président de la FIFA, ne cessent de croître. Dans un communiqué publié mercredi, l’Argentin a dressé un bilan particulièrement critique de l’année 2025, accusant l’instance dirigeante du football mondial d’avoir trahi ses promesses de réforme : « Nous avons entendu des promesses, des discours et des annonces de la part de la FIFA qui semblaient marquer le début d’une nouvelle ère. Mais ce n’étaient que des paroles creuses, des annonces sans contenu ».

« Les footballeurs et footballeuses sont traités comme des ressources inépuisables »

Premier non-Européen à la tête de la FIFPRO depuis un an, l’ancien défenseur a dénoncé un statu quo dans la gouvernance du football mondial : « Rien n’a changé. Les mêmes injustices, les mêmes abus, le même manque de respect envers les joueurs et joueuses, les véritables protagonistes de ce sport ». Sergio Marchi a particulièrement ciblé l’enchaînement infernal des compétitions et des matchs, qui met à rude épreuve la santé physique et mentale des footballeurs. « Nous continuons à voir des saisons interminables, les footballeurs et footballeuses sont traités comme des ressources inépuisables », a-t-il regretté.

Entre la FIFPRO et la FIFA, le dialogue semble désormais rompu. Et ce n’est pas une manière de dire, Marchi et compagnie n’ont pas eu droit à leur invitation de la FIFA pour une récente réunion au Maroc. « Nous l’avons clairement vu lors de la réunion organisée au Maroc, la FIFA a choisi qui écouter et qui réduire au silence. Cette pratique n’est pas le fruit du hasard, il s’agit d’une discrimination. »

