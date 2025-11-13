S’abonner au mag
  • International
  • FIFA

Gianni Infantino et la FIFA ont un nouvel ennemi

SF
Gianni Infantino et la FIFA ont un nouvel ennemi

Du riFIFi chez les FIF.

Les tensions entre Sergio Marchi, président du syndicat mondial des joueurs professionnels (FIFPRO), et Gianni Infantino, président de la FIFA, ne cessent de croître. Dans un communiqué publié mercredi, l’Argentin a dressé un bilan particulièrement critique de l’année 2025, accusant l’instance dirigeante du football mondial d’avoir trahi ses promesses de réforme « Nous avons entendu des promesses, des discours et des annonces de la part de la FIFA qui semblaient marquer le début d’une nouvelle ère. Mais ce n’étaient que des paroles creuses, des annonces sans contenu ».

« Les footballeurs et footballeuses sont traités comme des ressources inépuisables »

Premier non-Européen à la tête de la FIFPRO depuis un an, l’ancien défenseur a dénoncé un statu quo dans la gouvernance du football mondial : « Rien n’a changé. Les mêmes injustices, les mêmes abus, le même manque de respect envers les joueurs et joueuses, les véritables protagonistes de ce sport ». Sergio Marchi a particulièrement ciblé l’enchaînement infernal des compétitions et des matchs, qui met à rude épreuve la santé physique et mentale des footballeurs. « Nous continuons à voir des saisons interminables, les footballeurs et footballeuses sont traités comme des ressources inépuisables », a-t-il regretté.

Entre la FIFPRO et la FIFA, le dialogue semble désormais rompu. Et ce n’est pas une manière de dire, Marchi et compagnie n’ont pas eu droit à leur invitation de la FIFA pour une récente réunion au Maroc. « Nous l’avons clairement vu lors de la réunion organisée au Maroc, la FIFA a choisi qui écouter et qui réduire au silence. Cette pratique n’est pas le fruit du hasard, il s’agit d’une discrimination. »

Reece James non plus n’a eu son mot à dire.

Barrages de la zone Afrique : que la bataille (re)commence !

SF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Pourquoi et comment onze jeunes hommes sont-ils tombés à l’eau ces treize dernières années à Bordeaux? Accident, affirment les autorités. Un peu court, répondent les familles des victimes.

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!