Martin Ødegaard va devoir attendre pour retrouver les terrains

CDB
Mauvaise nouvelle pour les Gunners.

Après avoir manqué deux mois de compétition la saison dernière à la suite d’une blessure à la cheville, Martin Ødegaard a rechuté cette saison. Blessé à l’épaule en septembre, puis au genou début octobre, le milieu norvégien n’a pas rejoué depuis plus d’un mois. Et alors que les premiers tests annonçaient six semaines d’indisponibilité, son sélectionneur Ståle Solbakken est pessimiste. « Ødegaard est encore à bonne distance d’un retour », a révélé le coach scandinave.

Il sera quand même présent en sélection

À l’aube d’un rendez-vous qui peut déjà être décisif face à l’Estonie ce jeudi soir, la Norvège veut mettre toutes les chances de son côté pour se qualifier directement à la Coupe du monde 2026. Le milieu d’Arsenal a donc été tout de même convoqué pour cette trêve, en tant que « non joueur », lui qui fait partie des cadres de la sélection.

Les Norvégiens peuvent se qualifier dès ce jeudi en cas de victoire, si l’Italie ne s’impose pas en Moldavie. Dans le cas contraire, il faudra attendre la dernière journée, et le choc final face à la Nazionale, qu’ils avaient éclatée au match aller (3-0).

Si Haaland va, tout va.

Le sélectionneur de la Norvège appelle et défend Dønnum

CDB

