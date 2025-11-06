L’Angleterre pose un cadre autour des hommages avant les matchs

Stop aux minutes de silence systématiques.

Ce mercredi, le groupe de travail sur les évènements mondiaux (WEWG) a pris la décision de supprimer les minutes de silence automatiques dans les stades après une catastrophe mondiale ou un évènement sans lien avec le football. Selon le Times, le WEWG estime que ces actions ont perdu de leur impact par leur fréquence de plus en plus importante.

Après les hommages à la suite du tremblement de terre au Maroc, aux inondations en Libye ou à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les instances du football britannique avaient été critiquées pour l’absence de réactions au lendemain du 7 octobre 2023 et des attentats du Hamas en Israël, une réaction jugée « incohérente ».

Ne pas oublier l'arche de Wembley. Et quand il y a eu les attentats de Manchester, la Garde Républicaine avait joué "Don't Look Back In Anger" de Oasis quand on avait reçu les anglais pic.twitter.com/w7uvQD4qdw — Theebz (@thibz00) September 28, 2025

Les clubs pourront choisir

De la même façon, l’arche de Wembley ne s’illuminera plus à la moindre occasion. Seuls les drames liés au football, comme le décès de Diogo Jota, seront mis en avant. Enfin, le WEWG a pris la décision d’interdire les drapeaux de pays en conflit à l’intérieur des stades.

Les minutes de silence automatiques vont laisser place à la possibilité de chaque club de choisir. En octobre dernier par exemple, seuls quatre clubs anglais avaient rendu hommage aux victimes de l’attaque au couteau dans la synagogue de Manchester. En cas d’évènement majeur sur le sol anglais, c’est le gouvernement qui fournira des directives, comme lors du décès de la reine Elisabeth II en septembre 2022.

