Downing Street accuse la FA de « se défiler face au terrorisme »

L’ambiance est bonne en ce moment à la FA.

Après la démission de Wasim Haq, ex-membre du conseil d’observation à l’inclusion de la FA (Football Association) qui avait comparé Benjamin Netanyahu à Adolf Hitler, l’institution du football anglais fait face à une nouvelle polémique du même acabit. La FA a décidé cette semaine de limiter aux moments de sport et de divertissement les occasions lors desquelles l’arche de Wembley sera allumée. Elle ne devrait plus l’être pour des prises de position politiques ou des hommages comme cela a pu être le cas par le passé. Une décision qui n’a pas été du goût du 10 Downing Street – résidence officielle et lieu de travail du Premier ministre Rishi Sunak – qui a réagi hier en déclarant via son porte-parole qu’il « ne devrait pas y avoir de place pour le défilement quand il s’agit du terrorisme » et se disant également « déçu » de la décision de la FA qui a choisi « de ne pas allumer l’arche suite aux attaques qui ont visé Israël ». Suite aux attaques, une minute de silence avait été respectée avant le match amical de l’Angleterre face à l’Australie. L’arche avait par exemple été allumée aux couleurs de l’Ukraine suite au déclenchement de l’invasion du pays par la Russie en février 2022.

Tonight, the famous Wembley Arch lights are turned off in support of Ukraine. pic.twitter.com/xQqjFgGRTI — Wembley Stadium (@wembleystadium) December 21, 2022

La France n’a pas le monopole des problèmes entre le sport et les classes politiques.

