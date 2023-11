Il démissionne de la FA après avoir comparé Netanyahu à Hitler

Point Godwin à St. George’s Park.

Wasim Haq a démissionné de la fédération anglaise de football (FA). Il avait publié un tweet, depuis supprimé, comparant Benjamin Netanyahu à Adolf Hitler. Ce jeudi, il écrit dans une lettre adressée à Debbie Hewitt, la présidente de la fédération : « Je pense que c’est la meilleure décision pour la fédération et pour moi-même. » Malgré ses excuses, celui qui était bénévole au conseil d’observation à l’inclusion de la FA explique que les récents événements l’ont laissé « sans énergie ni espoir ».

This morning I have resigned from The FA. I have also reiterated my apology to the Jewish community.

This war has left thousands dead, many of us are in despair and deeply troubled.

I hope football can play a future role in easing tensions between communities.

Pls read ⬇️ pic.twitter.com/lqXUU5lDdQ

— Wasim Haq 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇬🇧🇪🇺 (@wasim_haq) November 23, 2023