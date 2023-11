Un membre de la fédération anglaise compare Netanyahou à Hitler

Ca tire à balles réelles.

Wasim Haq, un membre du conseil de la Fédération anglaise de football (FA), a fait polémique outre-Manche après avoir tweeté des propos jugés « inacceptables » et « profondément offensants » par l’instance : « Netanyahou a sacrifié son propre peuple pour conserver le pouvoir, tandis que les Palestiniens tentent de rester sains d’esprit. Adolf Hitler serait fier de Benjamin Netanyahou. » Si le gazouillis a depuis été supprimé, cela n’a pas empêché Lord Wolfson, président de la commission des règlements de la FA, d’annoncer que l’affaire ne s’arrêtera pas là : « Retirer le tweet et s’excuser, c’est le minimum. C’est nécessaire, mais ce n’est clairement pas une réponse suffisante. L’utilisation du langage nazi pour attaquer les juifs ou Israël est un exemple d’antisémitisme selon l’IHRA [Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste, NDLR]. » The Guardian rapporte que la présidente de la FA a été sollicitée pour mener une enquête approfondie.

De son côté, Wasim Haq a tenté de faire amende honorable en sortant les formulations d’usage : « Il a été porté à mon attention qu’un tweet que j’ai publié hier a été offensant. Je l’ai supprimé et je m’excuse sans réserve auprès de toute personne qui se serait sentie offensée. »

Au moins, il n’a pas prétendu s’être fait Haq-er son compte.

