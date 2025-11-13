Le stratagème osé (et illégal) de deux fans de Portsmouth pour voir le match de leur équipe

Faute avouée, pas du tout pardonnée.

Ce mercredi, le tribunal de première instance de Southampton a condamné deux supporters de Portsmouth, venus assister illégalement au derby de la côte sud dans le St Mary’s Stadium, en septembre dernier (0-0). Comme le rapporte The Guardian, les frères Kane et Dale Green sont entrés dans le stade déguisés en stadiers – veste haute visibilité, matériel radio et tout le tintouin – afin d’assister à la rencontre entre leur club de cœur et le Southampton de Will Still (avant qu’il ne soit viré). Au bord du terrain une heure avant le match, les deux compères ont été démasqués par les équipes de sécurité, qui les ont rapidement expulsés.

Two Portsmouth football fans who posed as stewards in an attempt to watch the south coast derby have been banned from matches for 3 years. Brothers Kane & Dale Green pleaded guilty - to read more click here https://t.co/bgBC13xXuq pic.twitter.com/vtTIWqwppI — Hampshire Police (@HantsPolice) November 12, 2025

Les deux fans ont plaidé coupable ce mercredi pour « fraude par fausse déclaration », et ont été condamnés à trois ans d’interdiction de stade, doublé d’une amende de 800 euros chacun, selon la police du Hampshire.

Ils n’avaient pas pu acheter des billets

Derby oblige, le stade était à guichets fermés pour cette rencontre de Championship. Les frères Green ont donc trouvé ce stratagème pour regarder la rencontre ailleurs qu’à la télévision. « C’était un complot ridicule pour essayer de voir le match, même si nous savions qu’il n’y avait plus de billets disponibles, a témoigné Tony Rowlinson, chef de la police adjoint de Southampton. Ils sont clairement venus avec l’intention d’entrer illégalement dans le stade. Pour des personnes qui étaient si désespérées de voir ce match unique, elles ne pourrons plus y assister pendant trois ans ».

Une anecdote marrante au premier abord, mais qui pose la question de la défaillance de sécurité dans certains stades de football.

La technique de passer 27 heures dans les toilettes est visiblement plus efficace.

