Ils se cachent 27 heures dans les toilettes pour assister à la finale PSG-Inter

Munich à tout prix.

Parmi les chanceux présents lors du sacre parisien samedi soir, deux jeunes Belges venus sans billet, mais pas sans idées. Neal Remmerie et Senne Haverbeke, figures connues sur TikTok pour leurs infiltrations en tout genre, ont tenté un pari fou : se glisser dans l’antre bavarois… en se cachant dans les toilettes du stade. 27 heures d’attente dans l’ombre pour voir la lumière, celle des projecteurs, des buts parisiens et de la liesse collective.

« On n’oubliera jamais ce match »

Le duo a en effet l’habitude de forcer les portes des événements majeurs : concerts à guichets fermés, festivals mythiques, et même la finale de la Coupe de Belgique, où ils s’étaient glissés en se faisant passer pour des vendeurs de chips.

Un goût de l’aventure, un flair pour les failles logistiques et une passion bien réelle pour le sport et les grandes scènes. Ce soir-là à Munich, ils ont touché le sommet. « On s’est retrouvés dans la tribune des fans du PSG, c’était irréel. On n’oubliera jamais ce match », a confié Neal à la presse belge.

Alors que les joueurs de l’Inter ont choisi de se cacher pile pendant le match, c’est bête quand même.

