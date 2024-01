Un supporter mécontent fait irruption sur la pelouse et poursuit un arbitre

Tout est normal.

Lors de la rencontre de League One (troisième division anglaise) entre Port Vale et Portsmouth (0-1), un supporter des Valiants, furieux après que l’arbitre de la rencontre a sifflé un pénalty pour l’équipe adverse, a fait irruption sur la pelouse avant de poursuivre l’homme en noir. Ce dernier s’est mis à l’abri en courant vers les bancs de touche. La scène, aussi surréaliste qu’inquiétante, a fait réagir la Ligue anglaise de football (EFL) par le biais d’un communiqué.

Port Vale fan has just sprinted onto the pitch towards the referee after the ref gave a correct penalty against Port Vale. Enjoy your lifetime ban buddy. pic.twitter.com/w6p91pUaC0 — Dan ☯︎🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@DanLewis1999) January 27, 2024

« Nous sommes consternés par l’incident survenu aujourd’hui lors du match de League One entre Port Vale et Portsmouth, au cours duquel l’arbitre Craig Hicks a été chassé du terrain de jeu, et nous condamnons les actes insensés de l’individu impliqué, a déclaré l’EFL. Les arbitres ne devraient jamais se sentir menacés dans leur sécurité lorsqu’ils jouent un rôle essentiel dans le déroulement des matchs de nos compétitions. Nous apporterons tout notre soutien à Craig et à son équipe, ainsi qu’à Port Vale et aux autorités compétentes, dans leurs efforts pour traduire cet individu en justice. »

La bêtise humaine n’a pas de limite.

