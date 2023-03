Un ancien joueur de Premier League devenu policier

De la célébrité à la sécurité.

Après sa carrière de footballeur professionnel qui aura duré 17 ans, l’ex-défenseur central Arjan de Zeeuw (52 ans) a décidé de tenter sa chance dans la police. Lors de sa retraite prise à 37 ans, celui qui a connu la Premier League à Wigan et Portsmouth explique sur le podcast de son ex-coéquipier Emerson Boyce qu’il ne souhaitait pas poursuivre dans le football s’il n’était pas sur le terrain. « Je me suis donc dit que je ne passerais pas les diplômes pour devenir entraîneur et que je sortirais totalement du domaine du football, se justifie-t-il d’abord.

Le Néerlandais raconte ensuite comment il en est arrivé à intégrer la police : « Ayant été diplômé en médecine, ma première idée était de devenir médecin. Mais lorsque j’ai appris que la police néerlandaise recherchait des personnes ayant fait des études supérieures pour suivre une formation accélérée dans les forces de police, ça ressemblait un peu à un rêve de gosse avec l’idée de se trouver dans une voiture rapide et d’avoir une arme et tout ce que cela comprend. Ça allait me prendre encore pas mal de temps pour devenir médecin, et c’était beaucoup plus rapide de devenir policier. Je me suis dit que j’allais juste essayer, voir comment ça se passe. Je dois dire que j’ai vraiment aimé ça. » Il compare ensuite son passé de sportif à sa vie actuelle : « Être footballeur vous offre un bon train de vie et vous êtes un peu une figure locale en représentant l’équipe du coin. […] En tant que policier, vous avez une autre vision de la société. C’est intéressant, je vous le dis. »

On ne mesure pas assez l’influence de Cris.

Produits dérivés