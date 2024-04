Portsmouth fait son retour en Championship

Ça faisait un bail qu’on n’avait plus entendu parler de Portsmouth.

Club historique du championnat anglais, Pompey va enfin faire son retour en Championship après douze ans d’absence. Alors qu’un point suffisait à l’équipe de John Mousinho (ça ne s’invente pas) pour obtenir sa promotion, celle-ci a arraché ce mardi une victoire contre Barnsley (3-2) pour valider sa montée. Après le coup de sifflet final, une caméra aérienne a pu filmer le magnifique envahissement de terrain des supporters.

WATCH MOMENT POMPEY FANS CELEBRATING WINNING THE LEGUE ONE Watch in 4K on my YT channel here: https://t.co/BIziWnLJYchttps://t.co/meNMkjmmWH pic.twitter.com/ijePyHTki5

— MJ PHOTOGRAPHY (@MarcinJ_Photos) April 16, 2024