Le but gag de Barsnley en troisième division anglaise

Et si le but le plus controversé hier n’était pas au Parc de Princes ?

Pour le compte vingtième journée de League One (troisième division anglaise), Barsnley accueillait Wycombe. L’équipe hôte, pourtant mieux classée, n’a pas réussi à trouver la solution dans le temps réglementaire. Et, alors quand le gardien adverse prend son temps en toute fin de match, l’attaquant de Barnsley, Sam Cosgrove le bouscule. Le gardien relâche le ballon en tombant et Cosgrove en profite pour pousser le cuir dans le but vide.

Barnsley have just scored this goal in the 91st minute against Wycombe…

What is the keeper thinking?? 🤣 pic.twitter.com/MmzXrM3MLB

