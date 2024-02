Un coach de League One pourrait prendre la suite de Klopp

Le Stevie show pourrait enflammer Anfield.

Jürgen​ Klopp a annoncé le 26 janvier dernier qu’il quittera le poste d’entraîneur de Liverpool à la fin de saison, soit près de neuf ans après avoir débarqué sur les bords de la Mersey. L’Allemand qui laissera un grand vide au sein du club anglais et dans le cœur des supporters ne pourra plus partager sa joie si communicative avec les fans des Reds au sortir des matchs victorieux dans l’antre d’Anfield, pour le plus grand malheur des Kopites.

Mais qui dit départ, dit nouvelle place à prendre. Et dans cette optique, un nouvel homme devra se charger de redonner le sourire aux tribunes des Scousers, après les rencontres disputées au Anfield Road. L’entraîneur de Stevenage (League One), Steve Evans, remplirait parfaitement ce rôle, car il a pris l’habitude d’aller lui aussi, célébrer les victoires à l’issue des rencontres avec les fans de son équipe, d’une manière peu commune, rappelant la marque de fabrique de « Kloppo ». Pour les plus nostalgiques de cette harmonie légendaire avec le coach allemand, il faudra donc se tourner vers la League One, si Stevie ne remplit pas à 61 ans la totalité des critères souhaités par les dirigeants de Liverpool pour remplacer Jürgen.

We’ve got super Stevie Evans. ⭐️ pic.twitter.com/Y23RmTimwn — Stevenage FC 🔴⚪ (@StevenageFC) February 27, 2024

Si Xabi Alonso veut que le board des Reds paye une indemnité de transfert au Bayer Leverkusen, il sait ce qu’il lui reste à faire.