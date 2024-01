Un coach anglais banni quatre ans après l’agression de deux femmes

Les Dani/Danny et les femmes, c’est toute une histoire.

L’ancien défenseur des Wycombe Wanderers et de Millwall, Danny Senda, a été banni du football pendant quatre ans après avoir eu des contacts inappropriés avec deux femmes et leur avoir fait des commentaires offensants l’année dernière. Lui qui était entraîneur adjoint pour Charlton Athletic a admis deux chefs d’accusation. L’Association de football a déclaré qu’elle était « profondément désolée » pour les deux femmes qui étaient avec lui sur une formation à l’étranger pour devenir entraîneur lorsque les incidents se sont déroulés.

Le rapport indique que lorsque la plaignante a repoussé Senda et l’a confronté, il a répondu en disant : « Tu reviens dans ma chambre ». Dans les plaintes des deux femmes, la commission a décrit le comportement de Senda comme une « agression sexuelle criminelle » contre les plaignantes. Les femmes n’ont pour autant pas voulu déposer plainte et les autorités britanniques ne faisant pas autorité hors du pays, il n’est pas pénalement condamnable. Elles craignaient que la plainte envers Senda n’affecte leurs perspectives de carrière. La fédération de football anglaise a souhaité le soumettre à une peine longue en guise d’exemple : « Nous espérons que la très longue interdiction servira de dissuasion et de signal clair que les femmes dans le football seront soutenues et protégées et que les délinquants seront sévèrement punis. »

Senda a eu une carrière de joueur longue de 13 ans et a fait 277 apparitions dans la ligue anglaise pour Wycombe avant de porter les couleurs de Millwall, Torquay, Bristol Rovers et Barnet. Depuis sa retraite, il a occupé des postes d’entraîneur à Brentford, Barnet, Leyton Orient et Charlton. Il a été nommé entraîneur adjoint à Charlton en mai 2023, mais a quitté le club de League One après que Dean Holden ait été licencié en tant qu’entraîneur en août.

