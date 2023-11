Neuf ans de prison requis contre Dani Alves

Ça sent de plus en plus la fin de carrière pour le défenseur.

L’information émane de Revelo et confirme qu’un procès contre Dani Alves aura bien lieu, même si le doute était quasiment levé depuis une semaine. Selon le média espagnol, le bureau du procureur a requis neuf ans de prison contre l’ancien joueur du FC Barcelone pour des faits d’agression sexuelle survenus dans une discothèque barcelonaise en décembre 2022, et demande aussi que le Brésilien verse une compensation de 150 000 euros à sa victime. La défense de l’accusé avait demandé le classement sans suite de l’affaire ainsi que l’annulation de la procédure. Le procureur a donc donné raison à l’accusation, ouvrant la voie à un procès, dont la date devrait être communiquée prochainement.

Incarcéré depuis le 20 janvier dans le complexe pénitentiaire de Brians, le joueur n’a plus non plus de club depuis cette date.

