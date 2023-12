Dennis Bergkamp affiche son ambition d’acheter un club

Où est Stéphane Plaza quand on a besoin de lui ?

Retiré des terrains depuis 2006, Dennis Bergkamp n’a pas oublié le ballon rond pour autant. L’ancien attaquant a occupé le rôle d’entraîneur adjoint, notamment à l’Ajax, auprès de Frank de Boer ou Peter Bosz. Il espère bientôt enfiler une autre casquette, celle du big boss, en achetant un club. Il avait déjà tenté sa chance il y a quatre ans, mais le lot lui avait filé sous le nez au dernier moment. « Wycombe Wanderers était un beau projet – et nous étions très avancés. C’est seulement à la fin que le projet a échoué, rappelle-t-il au Telegraaf. Avec Phillip Cocu, Ronald Koeman, Dirk Kuyt, Henrik Larsson et Rob Jansen, nous étions sur le point d’acheter les actions. »

« Je rêve toujours de développer des joueurs, de diriger une académie et d’utiliser toutes nos connaissances et notre expérience pour obtenir une promotion », assure-t-il. Le Néerlandais ne veut néanmoins pas d’un « milliardaire étranger qui investit beaucoup d’argent dans le seul but de monter rapidement ». Sa vision : « Si vous avez un groupe d’anciens footballeurs de haut niveau (comme repreneurs), vous commencez plus bas. Je suis convaincu qu’avec un club de League One, avec une vraie connaissance du football, vous pouvez être promu en Championship en cinq ans, dix ans au maximum. »

Sinon, il pourra toujours racheter Lyon l’année prochaine.

