Le contrat le plus court de la saison est décerné à Sheffield United

Bim, Bamford, Boum.

Ancien joueur majeur de Leeds (16 buts lors du titre en Championship en 2020, 60 buts au total), Patrick Bamford n’avait plus de club depuis cet été. Hors des plans du coach Daniel Farke, il a pris la décision de rompre son contrat avant son terme. À la recherche d’un club, Bamford va donc atterrir à Sheffield United, pour un très court terme.

Un contrat jusqu’en… janvier

« L’agent libre Patrick Bamford a signé un contrat à court terme jusqu’en janvier avec les Blades, a annoncé le club anglais dans un communiqué. Il apporte avec lui une riche expérience de la Premier League et du Championship. »

On parle pourtant d’un international anglais (une petite sélection contre Andorre en 2021) qui a connu deux montées en Premier League dans sa carrière. En attendant, le buteur de 32 ans rejoint une équipe en déliquescence cette saison. Troisièmes la saison dernière, les Blades avaient échoué à monter en Premier League après une défaite en finale des barrages face à Sunderland (1-2). Depuis, les hommes de Chris Wilder n’ont gagné que 3 matchs sur 15, et pointent à la 22e place du classement de Championship.

Jamais deux montées sans trois ?

