  Carabao Cup
  2e tour
  Birmingham-Sheffield United (2-1)

Un somptueux lob du milieu de terrain en Carabao Cup

M. Championship régale encore.

Nous avions Gaëtan Perrin en France, les Anglais ont Gustavo Hamer. Le petit Néerlandais se plaît bien en Championship avec Sheffield United. Si dans l’antichambre du football anglais, il sait se montrer efficace en témoignent ses 10 buts et 8 caviars la saison passée, l’offensif de 28 piges aime bien la Carabao Cup également. Son équipe moins, puisqu’elle s’est fait sortir 2-1 par Birmingham ce mercredi, mais elle a pu assister au golazo de son milieu… du milieu de terrain.

Un sacré lob

Comme Nabil Fekir contre Bordeaux, il y a de cela quelques années, Hamer a surpris le portier adverse et tout un stade. Un lob limpide de plus de 45 mètres qui a fini sa course dans les filets de ce pauvre James Beadle. Défaite 2-1 pour Sheffield, qui ne pourra pas soulever la Carabao Cup à la surprise générale, mais qui aura peut-être son nom au Prix Puskás.

Bon, ça ne vaut pas Saber Khlifa.

Sunderland renverse Sheffield et revient en Premier League !

