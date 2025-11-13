S’abonner au mag
Grosse frayeur pour une joueuse de l’Atlético

La défaite anecdotique.

Alors que l’Atlético de Madrid s’est incliné sur sa pelouse face à la Juventus pour le compte de la troisième journée de Ligue des champions, c’est surtout l’inquiétude qui régnait dans les travées du Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares mercredi. En deuxième période, Andrea Medina (21 ans), internationale des moins de 23 ans, est restée au sol, inconsciente, après un tacle où sa tête a semblé heurter le genou de son adversaire, avant d’être évacuée sur civière.

Dans la soirée, son club a annoncé qu’elle avait subi un traumatisme crânien et qu’elle avait été transportée dans un centre hospitalier pour réaliser « des examens complémentaires », tout en précisant qu’elle se portait « bien ». Si de plus amples informations sont attendues dans la journée, les images font froid dans le dos, puisqu’on voit l’Espagnole ne pas se relever et tomber dans les pommes presque immédiatement.

En espérant que les prochaines nouvelles soient rassurantes.

L’Atlético de Madrid change de proprio

