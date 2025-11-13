Grosse frayeur pour une joueuse de l’Atlético

La défaite anecdotique.

Alors que l’Atlético de Madrid s’est incliné sur sa pelouse face à la Juventus pour le compte de la troisième journée de Ligue des champions, c’est surtout l’inquiétude qui régnait dans les travées du Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares mercredi. En deuxième période, Andrea Medina (21 ans), internationale des moins de 23 ans, est restée au sol, inconsciente, après un tacle où sa tête a semblé heurter le genou de son adversaire, avant d’être évacuée sur civière.

Andrea Medina fue sustituida al sufrir un traumatismo craneoencefálico. La futbolista se encuentra bien pero ha sido trasladada a un centro hospitalario para realizar pruebas complementarias. — Atlético de Madrid Femenino (@AtletiFemenino) November 12, 2025

Dans la soirée, son club a annoncé qu’elle avait subi un traumatisme crânien et qu’elle avait été transportée dans un centre hospitalier pour réaliser « des examens complémentaires », tout en précisant qu’elle se portait « bien ». Si de plus amples informations sont attendues dans la journée, les images font froid dans le dos, puisqu’on voit l’Espagnole ne pas se relever et tomber dans les pommes presque immédiatement.

En espérant que les prochaines nouvelles soient rassurantes.

