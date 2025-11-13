La nouvelle sortie de route de Neymar qui insulte un journaliste

La fin des arabesques.

Défait par Flamengo le week-end dernier, Santos ne peut malheureusement pas compter sur les prestations de sa star, Neymar, entre mauvaises performances et attitude catastrophique. Mais alors qu’il s’était montré tout colère contre son coach qui avait décidé de le sortir en fin de rencontre contre le coleader, un journaliste de l’émission brésilienne Globo Esporte a annoncé que le meneur de jeu auriverde avait présenté ses excuses à son entraîneur, l’Argentin Juan Pablo Vojvoda.

Crédits : Instagram, Globo Esporte

Ce comportement honorable de la part de l’ancien Parisien n’a pas semblé plaire au principal intéressé, qui s’est empressé de venir rétablir la vérité en commentaires d’une publication Instagram annonçant ses excuses. Un message tout en majuscule que l’on pourrait traduire par : « Un nouveau mensonge inventé par un journaliste de merde. » Dire qu’il y a trois jours, il avait publié une photo d’un Kobe Bryant impassible sur ses réseaux. Aussitôt posté, aussitôt oublié ! Neymar va mal, et ce n’est pas le Mondial qui s’éloigne gentiment qui va pouvoir le consoler.

Pendant ce temps, le maintien de Santos ne tient plus qu’à un fil…

Le match désastreux de Neymar avec Santos