Le match désastreux de Neymar avec Santos

À force de trop être sur le fil, on finit par le perdre.

Ce dimanche, Neymar a fait son retour dans le onze titulaire de Santos après avoir retrouvé les terrains la semaine dernière. Sur la pelouse du dauphin Flamengo, le club de l’ancien parisien s’est incliné 3-2, après avoir été mené 3-0. Impuissant, Neymar a une nouvelle fois fait parler de lui, mais pour ses défauts.

L’ancien catalan peu remuant dans le jeu, s’est énervé à plusieurs reprises contre l’arbitre de la rencontre Savio Pereira, ce qu’il lui a valu un carton jaune peu avant la mi-temps. Et pour faire un peu plus le show, Neymar a manifesté le peu de confiance qu’il porte à son équipe, en traversant tout le terrain juste pour taper un six mètres.

O NEYMAR FOI NA ZAGA BUSCAR A BOLA E... DERAM UM CHUTÃO PRA FRENTE! 😳😅 O craque do Santos ficou sem entender nada nessa... #FutebolBrasileiro #BrasileirãoBetano #PósJogo pic.twitter.com/12ZsXWo9PF — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) November 10, 2025

La sortie paradoxalement parfaite

Après une performance loin de ses standards avec notamment un seul petit tir cadré en l’espace de 85 minutes, le capitaine de Santos a finit par logiquement céder sa place. Ce qui a bien valu un bon boudin de la star brésilienne auprès de son entraîneur Juan Pablo Vojvoda. Pourtant, ce dernier a réalisé un coaching presque parfait, puisque ses poulains ont inscrits deux buts en fin de rencontre.

De quoi donner du crédit à Carlo Ancelotti qui a une nouvelle fois pas convoqué Neymar pour cette nouvelle trêve internationale.

Neymar a rejoué avec Santos