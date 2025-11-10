S’abonner au mag
Le match désastreux de Neymar avec Santos

À force de trop être sur le fil, on finit par le perdre.

Ce dimanche, Neymar a fait son retour dans le onze titulaire de Santos après avoir retrouvé les terrains la semaine dernière. Sur la pelouse du dauphin Flamengo, le club de l’ancien parisien s’est incliné 3-2, après avoir été mené 3-0. Impuissant, Neymar a une nouvelle fois fait parler de lui, mais pour ses défauts.

L’ancien catalan peu remuant dans le jeu, s’est énervé à plusieurs reprises contre l’arbitre de la rencontre Savio Pereira, ce qu’il lui a valu un carton jaune peu avant la mi-temps. Et pour faire un peu plus le show, Neymar a manifesté le peu de confiance qu’il porte à son équipe, en traversant tout le terrain juste pour taper un six mètres.

La sortie paradoxalement parfaite

Après une performance loin de ses standards avec notamment un seul petit tir cadré en l’espace de 85 minutes, le capitaine de Santos a finit par logiquement céder sa place. Ce qui a bien valu un bon boudin de la star brésilienne auprès de son entraîneur Juan Pablo Vojvoda. Pourtant, ce dernier a réalisé un coaching presque parfait, puisque ses poulains ont inscrits deux buts en fin de rencontre.

De quoi donner du crédit à Carlo Ancelotti qui a une nouvelle fois pas convoqué Neymar pour cette nouvelle trêve internationale.

Neymar a rejoué avec Santos

KM

