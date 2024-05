15 septembre 2023 : le Bayern averti

Dès la 4e journée de Bundesliga, le Bayer Leverkusen a envoyé un message fort au mastodonte national en lui faisant comprendre qu’il faudrait compter avec lui cette saison. Neverkusen apprend à frustrer les Bavarois, et quoi de mieux qu’un penalty à la 90e+4 d’Exequiel Palacios pour arracher le nul (2-2) ? Deux minutes plus tard, Dayot Upamecano pense être le sauveur du champion en titre et le premier à faire tomber les Rouge et Noir, mais est renié par la VAR. Deux décisions arbitrales pas évidentes, surtout au bout du temps additionnel dans l’antre de l’Allianz Arena, mais l’équipe de Xabi Alonso venait alors de poser la première pierre d’une saison historique.

13 janvier 2024 : Palacios, sauveur attitré

Après des claques infligées à la plupart de ses adversaires (3-0 contre Francfort, 4-0 face à l’Union Berlin ou 5-1 contre Molde en Ligue Europa entre autres), le Bayer Leverkusen est malmené sur la pelouse d’Augsburg pour la première rencontre de 2024. Le Nouvel An n’est visiblement pas bien passé pour tout le monde, les frappes ne font cette fois pas mouche et sont bien souvent stoppées par un Finn Dahmen des grands jours. Mais comme la 90e+4 est la minute fétiche d’Exequiel Palacios, il se permet même de contrôler dans la surface le centre d’Álex Grimaldo avant d’allumer le gardien adverse pour l’emporter sur le fil (0-1). Sa célébration est la même : foncer vers le poteau de corner, s’effondrer et se faire ensevelir par tous ses coéquipiers.

20 janvier 2024 : un début d’année laborieux

Une semaine plus tard, le RB Leipzig entend faire tomber le leader, orphelin de Victor Boniface et Arthur, blessés, ainsi qu’Amine Adli, Edmond Tapsoba et Odilon Kossounou, sélectionnés pour la CAN. Il devra également rapidement suppléer la blessure en cours de match de Jeremie Frimpong. Grâce à Xavi Simons et Loïs Openda, les Saxons prennent les devants, mais ne s’envolent jamais. Une demi-heure après l’égalisation de Jonathan Tah, c’est Piero Hincapié qui se jette à l’arrache au second poteau pour propulser le ballon au fond des filets et faire taire la Red Bull Arena (2-3). 90e+1, l’heure des braves.

6 février 2024 : et ça marche même en Coupe

Les succès miraculeux du Bayer Leverkusen ne fonctionnent pas qu’en Bundesliga, Stuttgart en a fait l’amère expérience en quarts de finale de Coupe d’Allemagne. Sortie d’un début d’année délicat avec les deux victoires sur le gong et un nul oubliable contre le Borussia Mönchengladbach (0-0), l’équipe de Xabi Alonso est encore menée à deux reprises par l’autre surprise de la saison allemande. Cette fois porté par son public, le Werkself égalise à l’heure de jeu par Amine Adli, avant que Jonathan Tah ne fasse exploser la BayArena sur un coup de tête planté à la 90e (3-2). De quoi signer un trentième match consécutif sans défaite, rejoindre le dernier carré de la compétition et prouver que tout le monde peut se révéler buteur providentiel dans cet effectif. Cette saison, 17 joueurs ont ainsi marqué pour le Bayer.

14 mars 2024 : Qarabağ, la proie idéale

Affronter une équipe quatre fois dans la même compétition est déjà assez rare, mais la battre trois fois grâce à des buts dans le temps additionnel relève de l’exploit. Qarabağ a effectivement eu la malchance de tomber sur les Allemands en phase de groupes, puis en huitièmes de finale de Ligue Europa. Lors du premier match, Exequiel Palacios, décidément inarrêtable lorsque le tableau d’affichage annonce la 90e+4, a transformé son penalty pour s’imposer en Azerbaïdjan (0-1). Si le Bayer Leverkusen est en finale de la C3 ce mercredi face à l’Atalanta, c’est aussi grâce à Patrik Schick. Passé doublure de Victor Boniface en début de saison, l’avant-centre tchèque a écœuré Qarabağ lors de la double confrontation. Buteur à la 90e+2 à l’aller pour un nul inespéré (2-2 après avoir été mené 2-0), il récidive la semaine suivante en plantant un doublé dans le temps additionnel (3-2… après encore avoir été mené 0-2). Le premier match entre les deux équipes avait été moins haletant avec une victoire sans trembler des Rhénans (5-1).

30 mars 2024 : Schick type

Deux semaines après son doublé contre Qarabağ, Patrik Schick récidive face à Hoffenheim (2-1). Pendant de longues minutes, les hommes de Pellegrino Matarazzo s’imaginent battre l’imbattable. 88 exactement, jusqu’à la volée réussie de Robert Andrich pour égaliser. L’objectif est réussi avec cette série d’invincibilité toujours en cours, mais l’attaquant tchèque enfonce le clou et prouve qu’il est bien plus qu’un remplaçant de luxe. À la 90e+1, il reprend en renard des surfaces un centre de Nathan Tella, mais doit attendre encore quelques instants avant que le but soit validé, en raison de sa position à l’extrême limite du hors-jeu. Finalement, la célébration est encore plus grande le lendemain lorsque le Bayern chute à domicile contre Dortmund (0-2) et laisse s’envoler Leverkusen avec treize points d’avance.

18 avril 2024 : West Ham cloué sur place

Quatre jours après avoir fêté le premier titre de champion de son histoire, le Bayer est de nouveau sur le pont en Coupe d’Europe. Moins fringants que d’ordinaire, les Allemands sont largement malmenés par West Ham. La qualification était déjà en poche grâce à une victoire tranquille à l’aller (2-0), mais la défaite semblait se profiler sur la pelouse londonienne. Il n’a même pas fallu attendre que le quatrième arbitre annonce le temps additionnel, puisque Jeremie Frimpong s’est illustré en amont… à la 89e minute. Auparavant, il avait loupé deux grosses occasions, mais c’est aussi le rôle des héros de pousser le suspense jusqu’à son paroxysme.

21 avril 2024 : un point et puis c’est tout

Dans la foulée, les Werkself se déplacent à Dortmund seulement trois jours après ce nouveau match éprouvant. Pourtant, ce sont encore eux qui paraissent plus frais que leurs adversaires. Après une longue domination de leur part, les hommes de Xabi Alonso sont pourtant surpris à dix minutes du terme par Niclas Füllkrug et voient la fin d’une saison parfaite flancher dangereusement. Ils peuvent toutefois encore compter sur un long temps additionnel pour accroître la pression dans le camp adverse, à coups de multiples corners. Dos au mur jaune, Florian Wirtz enchaîne les coups de pied de coin jusqu’à trouver la tête de Josip Stanišić à la 90e+7 (1-1). Le défenseur ne marque que son deuxième but de la saison, mais connaît le chemin puisqu’il se dirige, possédé, vers le poteau de corner. Cette fois, même le staff et l’entraîneur le rejoignent pour se sentir plus vivants que jamais.

27 avril 2024 : Stuttgart, si près si loin

Plus que Qarabağ, c’est sûrement Stuttgart qui a semblé le plus proche de faire tomber le Bayer cette saison. Une semaine après la grosse frayeur contre Dortmund, le leader est mené 0-2 par le VfB avant l’heure de jeu. Questionné sur la recette miracle quelques jours plus tôt, Xabi Alonso confiait : « Nous refusons de perdre. Bien sûr que nous voulons terminer la saison invaincus. Je sens la faim de victoire et le désir de continuer la série chez les joueurs. Et j’ai confiance en eux. » Est-ce si simple ? À croire que oui, car Amine Adli réduit rapidement l’écart, laissant encore 30 minutes à ses partenaires pour chercher un nouveau nul. Un premier but est refusé à Odilon Kossounou, mais les coups de boutoir continuent. À la 90e+6, le bras de Piero Hincapié – collé au corps selon la VAR – offre une passe décisive à Robert Andrich pour un nouveau nul arraché sur le fil (2-2). Le comble est qu’un club fondé par une entreprise pharmaceutique soit la plus grande cause de mort par crise cardiaque en 2024.

9 mai 2024 : la chute de l’Empire romain

La demi-finale aller de Ligue Europa remportée sur la pelouse de l’AS Roma (0-2) remet le Bayer Leverkusen sur les bons rails, rapidement suivie par une large victoire à Francfort (1-5). Or, le doublé de Leandro Paredes sur penalty lors du match retour fait trembler tout un club. Cette fois, ce n’est plus la série d’invincibilité qui est en jeu, mais la qualification en finale de C3. Quelques minutes seulement puisque le but contre son camp de Gianluca Mancini permet de réduire l’écart et de se concentrer de nouveau sur l’autre objectif de la fin de saison. Encore sous la menace des Romains qui pourraient arracher la prolongation, Josip Stanišić éteint tout espoir à la 90e+7 en réalisant un enchaînement parfait crochet frappe décroisée dans le petit filet adverse. L’Atalanta et son activité asphyxiante sont prévenues, il ne faudra pas laisser vivre ce Bayer Leverkusen jusqu’au bout. Les longues séquences de possession des hommes de Xabi Alonso ont tendance à plus fatiguer leurs adversaires qu’eux-mêmes. Ils ont effectivement l’air toujours frais au moment de se ruer en nombre vers le poteau de corner.