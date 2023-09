Le Bayern contrarié par le Bayer

Bayern 2-2 Bayer

Buts : Kane (7e) et Goretzka (86e) pour le Rekordmeister // Grimaldo (24e) et Palacios (SP, 90e+4) pour le Werkself

Vers la fin de Neverkusen ?

Impérial jusqu’ici, le Bayern Munich connaît son premier accroc de la saison en Bundesliga, sérieusement bousculé et tenu en échec par le Bayer Leverkusen ce vendredi soir (2-2). Retour de trêve internationale, ou pas, le Rekordmeister ne connaît que rarement de retard à l’allumage. Illustration encore sur la pelouse de l’Allianz Arena lorsque Harry Kane, à la suite d’un corner, surgit au deuxième poteau pour planter, déjà, son quatrième pion en Bundesliga (1-0, 7e). Après cette excellente mise en route, la machine bavaroise se grippe pourtant subitement au moment où Álex Grimaldo balance un délicieux coup franc dans la lucarne de Sven Ulreich (1-1, 24e). Après avoir fait toussoter le moteur du Bayern, le Bayer, et Victor Boniface, manque de le faire complètement caler, mais le buteur nigérian se fait rattraper par la VAR (32e), et les deux équipes bouclent un premier acte animé dos à dos.

Après un court passage au stand histoire de recharger les batteries, Kane frôle le doublé. Trouvé dans la surface, le canonnier anglais trouve cette fois Lukas Hradecky sur sa route (57e). Derrière, les deux équipes réduisent la cadence et les occasions se font plus rares. Seul Florian Wirtz, après une savoureuse combinaison avec Boniface, fait frissonner l’Allianz Arena d’une frappe croisée du gauche qui finit sur le montant bavarois (78e). Le début de dix dernières minutes complètement folles. Leon Goretzka profite d’abord d’un numéro de Mathys Tel côté gauche pour faire rugir l’Allianz Arena (2-1, 86e). Un bonheur de courte durée, le temps pour Exequiel Palacios de convertir un pénalty concédé par Alphonso Davies (2-2, 90e+4). Et malgré une dernière frayeur à la suite d’un pion de Dayot Upamenaco finalement refusé par la VAR (90e+6), le Bayer vient gratter un bon point en Bavière.

Et le Bayern l’a eu dans le (Palaci)os.

Bayern (4-2-3-1) : Ulreich – Laimer (de Ligt, 85e), Upamecano, Kim, Davies – Kimmich (Mazraoui, 61e), Goretzka – Sané, Müller (Musíala, 61e), Gnabry (Tel, 70e) – Kane (Choupo-Moting, 85e). Entraîneur : Thomas Tuchel.

Bayer (3-4-2-1) : Hradecky – Kossounou, Tah, Tapsoba (Hložek, 90e) – Frimpong (Adli, 82e), Andrich (Palacios, 46e), Xhaka, Grimaldo – Hofmann (Hincapié, 90e+6), Wirtz (Amiri, 90e+6) – Boniface. Entraîneur : Xabi Alonso.

Pronostic Bayern Munich Bayer Leverkusen : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga