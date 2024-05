Une star de NBA s’entretient en jouant un match de foot en D6 allemande

Usain Bolt fait des émules

En plein milieu des play-off de NBA et à quelques semaines des Jeux olympiques, Dennis Schröder, champion du monde de basket avec l’Allemagne en 2023, s’essaie au football en sixième division allemande, au FC Germania Bleckenstedt. En vacances depuis le mois d’avril et sa non-participation aux play-off avec les Brooklyn Nets, le meneur de jeu allemand en profite pour passer du bon temps dans son pays natal.

En accord avec les entraîneurs, le joueur de 30 ans a pu jouer 62 minutes sur l’aile gauche contre le 1. SC Göttingen 05 et dans la même équipe que son beau-frère, joueur actif du club du Germania Bleckenstedt. Avec la volonté de rester en forme en vue des JO, bien sûr. « J’ai toujours voulu jouer avec mon beau-frère. C’étaient de belles sensations, j’ai vraiment apprécié », a-t-il confié à Trimfeed. La présence de la star NBA était gardée secrète jusqu’au dernier moment. L’invité surprise est arrivé seulement 30 minutes avant le début du match, s’est changé derrière la buvette et a reçu un bref discours tactique de la part du coach.

Brooklyn Nets Dennis Schröder made his official pro football debut in German 6th division ⚽️ #Netsworld pic.twitter.com/HQEzblP4rz

