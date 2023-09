Pronostic Leipzig Bayern : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Le Bayern prend sa revanche face à Leipzig

Ce samedi, la Bundesliga nous offre une superbe affiche entre une équipe de Leipzig qui réussit un excellent début et celle du Bayern qui chercher à retrouver de sa superbe. Pour ouvrir la saison en Allemagne, Leipzig avait surclassé le club bavarois (3-0) en SuperCoupe d’Allemagne. Depuis ce succès, les hommes de Marco Rose ont seulement perdu lors de la 1ère journée face à un Bayer Leverkusen (3-2) en pleine bourre. Par la suite, Leipzig s’est bien repris en remportant les 4 journées suivantes face à Stuttgart, l’Union Berlin, Augsbourg et le Borussia Mönchengladbach. De plus, les partenaires de Forsberg ont très bien débuté en Ligue des Champions avec une large victoire face aux Young Boys Berne (1-3) mais également en Coupe d’Allemagne face à Wehen (2-3). En DFB Pokal, les hommes de Rose s’en sont remis à leur nouvelle pépite, le buteur Sesko, auteur d’un doublé. En plus du jeune Slovène, Leipzig peut s’appuyer sur les Xavi Simons, Openda, Carvalho, Lukeba, ou Henrichs.

De son côté, le Bayern a misé sur Thomas Tuchel pour retrouver son lustre d’antan. A l’instar du Nationalelf, le club bavarois sort de plusieurs saisons décevantes sur la scène européenne. En revanche, le Bayern est toujours aussi costaud en Bundesliga et est bien aidé par ses rivaux, à l’image de l’an passé. En effet, alors que Dortmund avait les cartes en main, il s’est écroulé lors de la dernière journée, permettant aux partenaires de Joshua Kimmich de remporter un nouveau titre. Depuis son revers en SuperCoupe d’Allemagne (3-0), le club bavarois s’est montré très solide avec des succès contre le Werder, Augsbourg et le Borussia Mönchengladbach. Ensuite, les coéquipiers de Thomas Müller ont été tenus en échec par l’une des sensations de la saison, le Bayer Leverkusen (2-2). Pour son entrée en lice en Ligue des Champions, les hommes de Tuchel ont dominé Manchester United (4-3). En pleine confiance, la formation bavaroise a ensuite surclassé Bochum (7-0) avec un Harry Kane, qui confirme son adaptation express avec un triplé et 2 passes offertes. Depuis son arrivée en Allemagne, le capitaine des Three Lions est impliqué sur 12 buts (8 réalisations et 4 passes décisives, toutes compétitions confondues). En milieu de semaine, le Bayern a fait le taf face à Preussen Munster (4-0). Lors de cette rencontre, le jeune Français Tel s’est de nouveau distingué avec un but et montre tout son potentiel. Dans cette rencontre entre deux des meilleures équipes de Bundesliga, le Bayern pourrait prendre sa revanche sur Leipzig à l’expérience. Contrairement à la SuperCoupe, le Bayern devrait pouvoir compter sur son goléador Harry Kane d’entrée de jeu.

