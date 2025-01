Leverkusen éteint Dortmund

Borussia Dortmund 2-3 Bayer Leverkusen

Buts: Gittens (12e), Guirassy (78e, SP) pour le BvB // Tella (1e), Schick (8e et 19e) pour le Bayer.

Un départ en fanfare.

Quoi de mieux pour le retour de la Bundesliga après la trêve hivernale qu’un choc à buts entre le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen (2-3). Quoi de mieux, surtout, qu’un début de folie après avoir vu le coup d’envoi retardé à la demande des dirigeants afin que tous les supporters bloqués dans les embouteillages puissent rendre un hommage digne de ce nom à Wolfgang « Teddy » Beer, ex-joueur du BvB décédé en décembre à l’âge de 69 ans.

Folie à deux

Le match, donc, et une entame de zinzins. Il a seulement fallu 30 secondes à Nathan Tella pour venir punir le BvB à la suite d’une perte de balle (1-0, 1e). Rebelote sept minutes plus tard quand le Bayer piqué a nouveau sur un contre éclair conclu par le colossal Patrik Schick qui détruit la lucarne (0-2, 8e). Mais l’espoir continue de régner au Westfalenstadion, Nuri Şahin peut compter sur Gittens qui réduit le score quelques minutes après pour sonner la révolte (1-2, 12e). Oui mais Schick est en feu et en rajoute une couche, en se retrouvant à la réception d’un centre Frimpong à l’opposé pour finir par un plat du pied sécurité (1-3, 19e).

Dortmund peine à relever la tête

Le calme est finalement revenu et la neige s’est même invitée après la pause. Le Bayer gère son rythme et le BvB peine à trouver des choses à faire avec le ballon. Le malheur de Yann Couto aurait pu faire le bonheur de Schick, qui oblige Kobel à sortir une parade héroïque. À deux doigts d’un coup du chapeau avant de laisser sa place à Florian Wirtz, qui a peut-être cru au pire en fin de partie quand Tapsoba a provoqué un penalty transformé par Serhou Guirassy (2-3, 79e). Sans conséquences : l’épidémie de grippe a eu raison du Borussia, battu pour la première fois en match d’ouverture d’une année civile depuis 20 ans. Mine de rien, c’est une sixième victoire d’affilée pour Leverkusen, qui revient provisoirement à un point du Bayern Munich.

Qui a dit que le titre était joué en Buli ?

Dortmund (4-1-3-2) : Kobel – Couto, Luhrs, Ryerson (Campbell, 89e), Kabar (Sabitzer, 78e) – Nmecha – Adeyemi (Duranville, 63e) , Brandt, Gittens (Malen, 78e) – Beier (Reyna, 78e), Guirassy. Entraîneur : Nuri Şahin.

Leverkusen (3-4-3) : Hrádecký – Hincapie, Tah, Tapsoba – Grimaldo (Palacios, 89e), Xhaka, Andrich, Mukiele – Tella (Terrier, 74e), Schick (Wirtz, 63e), Frimpong (Arthur, 88e). Entraîneur : Xabi Alonso.

