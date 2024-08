L’AC Milan adopte des mesures pionnières pour ses joueuses enceintes

À jamais les pionniers.

Ce vendredi, l’AC Milan a annoncé une grande nouvelle pour son équipe féminine, historique dans le football féminin en Europe : en cas de grossesse au cours de la dernière saison de leur contrat, les joueuses milanaises verront leur contrat automatiquement renouvelé d’une saison « aux mêmes conditions économiques ». Une décision historique qui leur permettra d’être protégée et donc de vivre à la fois leur grossesse et leur carrière le plus sereinement possible, « au-delà des réglementations en vigueur », comme précisé dans le communiqué du club rossonero.

L’AC Milan ajoute par ailleurs qu’il garantira « une assistance pour la garde des enfants pendant les activité sportives et une prise en charge des vols, de l’hébergement et des autres frais de voyage pour les enfants de la joueuse qui a porté la grossesse ou qui en est la seule tutrice, plus un accompagnateur ».

#ACMilan presents a unique and innovative maternity policy for its players and staff, supporting them during their development journey, not just in their professional growth, by creating an environment that enables them to make significant life choices 👨‍👩‍👧#SempreMilan

