La Suisse tient la Norvège en échec

Suisse 0-0 Norvège

Après la belle victoire des Philippines sur la Nouvelle-Zélande à l’aube, la deuxième journée de ce groupe A s’est poursuivie ce mardi, avec un match nul, mais intense, entre la Suisse et la Norvège (0-0). Des Suissesses qui prennent la première place avec quatre points, à l’inverse de leurs adversaires – privées d’Ada Hegerberg pour une blessure de dernière minute – scotchées au dernier rang.

Dans une partie aux allures de jeu d’échecs, avec la possession en faveur des Norvégiennes et les contres à mettre au profit des Suissesses, les choses ont d’ailleurs tardé à se décanter. L’une des seules situations chaudes du premier acte est ainsi signée du duo de couloir helvète, Coumba Sow-Ramona Bachmann. Contrée, la frappe de Sow à l’entrée de la surface a permis à Bachmann d’être présente au rebond et de tenter sa chance d’une volée instantanée, gênée là-aussi par l’excellent retour de Mathilde Hauge Harviken (7e). De l’autre côté, Sophie Román Haug, sur une tête puissante, a offert à Gaëlle Thalmann et ses mains fermes l’occasion de briller (24e).

Scénario répété après la pause, avec une Thalmann impériale entre ses poteaux. Avec cinq parades en 45 minutes, la gardienne a en effet écœuré Maren Mjelde et son coup de casque (50e), Haug sur un tir lointain (55e), pour terminer devant Caroline Graham Hansen, deux fois, en face à face d’abord, puis en déviant la reprise de l’attaquante du FC Barcelone (75e). Avec un dernier rempart de ce niveau, la Norvège ne devrait même pas avoir de regrets, sauf au classement.

Suisse (4-3-2-1) : Thalmann – Maritz, Stierli, Riesen, Aigbogun – Reuteler (Mauron, 78e), Wälti, Sow – Piubel (Terchoun, 88e), Bachmann (Rey, 90e+3) – Crnogorčević. Sélectionneuse : Inka Grings.

Norvège (4-4-2) : Mikalsen – Hansen (Sønstevold, 73e), Harviken, Mjelde – Bjelde (Lund, 88e) – Reiten, Eikeland (Graham Hansen, 57e), Maanum, Bøe Risa (Engen, 88e) – Haug (Sævik, 73e), Haavi. Sélectionneuse : Hege Riise.

