Pronostic Norvège Suisse : Analyse, cotes et prono du match de l’Euro Espoirs 2024

Un Norvège – Suisse avec des buts de chaque côté

Tombées dans le même groupe que la France et l’Italie, la Norvège et la Suisse font figure d’outsiders. Cette première affiche pourrait être déterminante pour la suite de la compétition. La sélection norvégienne dispute son 3e championnat d’Europe. Lors de ses 2 premières participations, la Norvège s’était hissée en demi-finale. Pour atteindre cet Euro en Hongrie, la Norvège a remporté son groupe devant la Croatie. Sur son parcours, la sélection norvégienne s’est inclinée à 2 reprises en Autriche et en Croatie. La préparation pour ce championnat d’Europe fut loin d’être idéale. En effet, les Norvégiens restent sur 4 matchs sans la moindre victoire. La semaine passée, la Norvège a signé deux nuls face à l’Ecosse (0-0 et 1-1). Cette équipe s’appuie sur les Palumbo (Juventus), Fiabema (Chelsea) ou Aasgaard (Wigan).

De son côté, la Suisse a dû se contenter de la seconde place de son groupe derrière les Pays-Bas. Dans leur malheur, les Helvètes ont décroché la place de meilleur second, ce qui leur a permis de se qualifier directement sans passer par les barrages. Dans le cadre de ses matchs de préparation, la sélection suisse s’est imposée contre le Japon et Israël mais a été dominée par l’Espagne, l’Allemagne et … la Norvège. Sortie dès la phase de groupe en 2021, la Suisse a pour objectif de sortir des groupes. Pour arriver à ses fins, la sélection helvète compte sur son attaquant Dan Ndoye, l’attaquant de Bâle, mais aussi sur Kastriot Imeri des Young Boys de Berne. Cette affiche entre la Norvège et la Suisse s’annonce très agréable, comme lors des 4 dernières oppositions avec des buts de chaque équipe.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

