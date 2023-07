Ada Hegerberg remplacée à quelques secondes du coup d’envoi de Suisse-Norvège

Les malheurs d’Ada.

À quelques secondes du deuxième match de poules dans le groupe A de la Coupe du monde féminine, la Norvège n’a pas pu aligner son attaquante star, Ada Hergerberg. La joueuse de l’Olympique lyonnais est rentrée aux vestiaires juste après avoir chanté l’hymne national de son pays qui affronte la Suisse ce mardi à Hamilton, en Nouvelle-Zélande. Le staff médical de la sélection norvégienne a rapidement donné de ses nouvelles et a annoncé une douleur à l’aine suite à l’un des derniers sprints effectués pendant l’échauffement. Hegerberg a été remplacée par Sophie Román Haug, la joueuse offensive de la Roma.

#FIFAWWC 🇨🇭⚡🇳🇴 Ada Hegerberg est remplacée quelques secondes avant le coup d'envoi face à la Suisse ! Suivez le direct : https://t.co/NPcMtzLiFh pic.twitter.com/qecOOoNIaa — francetvsport (@francetvsport) July 25, 2023

En cas de blessure grave, la buteuse lyonnaise pourrait manquer le dernier match de groupe contre les Philippines ce dimanche et une potentielle phase finale en cas de qualification. La Ballon d’or 2018 a déjà raté le Mondial 2019, suite à sa mise en retrait de la sélection à cause de dissension avec sa fédération, et n’en est pas à son premier problème physique, revenue à la compétition qu’en avril après une blessure à la jambe.

Aigreurberg.

