Oui, Erling Haaland est le meilleur joueur de 2023

Devancé par Lionel Messi au trophée The Best ce lundi à Londres, Erling Haaland peut se sentir volé, tant son année 2023 a été extraordinaire. D'autant plus que la Coupe du monde 2022 n'entrait pas dans la période sur laquelle étaient jugés les prétendants.

Coincé entre Michael Ballack, Patrick Kluivert, Andriy Shevchenko et Marcel Desailly, Alf-Inge Haaland a eu du mal à retenir ses sourcils. L’ancien joueur de Manchester City, présent ce lundi au Hammersmith Apollo de Londres lors de la cérémonie des trophées FIFA The Best, n’a pas pu cacher sa déception au moment où il a compris que c’était Lionel Messi, et non son fils, qui avait été sacré meilleur joueur de 2023. Ce haussement des poils sourcilleux qui a parcouru la victime de Roy Keane est le même que celui qui s’est invité sur le visage d’un paquet de fans de foot. Comment Erling Haaland, buteur aussi fabuleux que prolifique, a-t-il pu être privé de cette récompense ? S’il a totalisé le même nombre de points que la Pulga (48), le Norvégien a dû s’incliner en vertu de l’article 12 du règlement de l’attribution du trophée, qui stipule qu’en cas d’égalité, c’est le joueur qui a été le plus plébiscité par les capitaines des sélections qui prend l’avantage.

Des titres et des buts à gogo

Le règlement du trophée précise également la période qui doit être prise en compte : « Le prix The Best – Joueur de la FIFA récompense la meilleure performance individuelle dans le football masculin entre le 19 décembre 2022 et le 20 août 2023. » Cette ligne, pas si subtile, a dû échapper à bon nombre de fans et de capitaines, qui ont massivement voté pour l’octuple Ballon d‘or, puisque le 19 décembre était le lendemain de la finale de la Coupe du monde. Depuis la fin du Mondial, Messi serait donc le meilleur joueur de la planète. Et pas Erling Haaland. Pas celui qui a remporté la Premier League, la Ligue des champions et la FA Cup. Pas celui qui a claqué 18 buts en 22 matchs de championnat et 7 pions en 7 rencontres de C1 (dont un quintuplé en huitièmes de finale contre le RB Leipzig) sur la période. Pas celui qui a fait tomber le record de buts en une saison de Premier League, dès son premier exercice. Pas celui qui terrorise les défenses et qui nous a offert certains gestes zlatanesques.

Celui qui a été plébiscité par ses pairs a difficilement remporté la Ligue 1, et n’était même pas le meilleur joueur de son club en 2023. Il n’a même pas remporté le trophée UNFP du meilleur joueur de la saison. Et c’était logique. Messi en 2023, c’est aussi une élimination en Coupe de France contre Marseille, et une double performance ignoble face au Bayern Munich en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Cette même compétition sur laquelle a roulé Manchester City, emmené par son goleador norvégien et un rouquin belge qui aurait aussi mérité de terminer devant Messi. Tout comme Kylian Mbappé, Bernardo Silva, Rodri, Marcelo Brozović, Victor Osimhen, et même Denis Bouanga. Entre le 19 décembre 2022 et le 24 août 2023, l’ancien Stéphanois a claqué à 25 reprises avec le Los Angeles FC. Soit 6 buts de plus que Messi !

Alors oui, l’Argentin a signé 16 caviars en L1, finissant meilleur passeur de notre championnat. Il a inscrit son 100e but avec l’Albiceleste et a porté l’Inter Miami vers la victoire lors de la League Cup, une compétition vieille de trois ans. Des accomplissements minimes par rapport à Erling Haaland, qui doit se demander ce qu’il doit faire pour prétendre remporter un trophée individuel. Sans doute attendre que Messi prenne sa retraite, et prier pour que l’Argentine ne remporte pas la Copa América l’été prochain. Ou alors que ses confrères soient aussi lucides que Messi lui-même, qui a voté pour son principal adversaire.

