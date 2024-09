Haaland règne sur le mois d'août en Premier League

« T’es pas content ? Deux triplés. »

Erling Haaland est en très grande forme. Sans trop de surprise, le Norvégien a été élu joueur du mois d’août en Premier League, une récompense qu’il a déjà obtenue à trois reprises depuis son arrivée en Angleterre à l’été 2022. Ce mois-ci, il a tout simplement inscrit la bagatelle de sept buts en trois matchs de championnat (contre Ipswich Town et West Ham). Sans compter son (autre) triplé en match amical, début août, face à Chelsea.

Des statistiques classiques pour le disciple de Pep Guardiola, sacré meilleur buteur de Premier League ces deux dernières saisons. Critiqué pour son manque de tranchant en fin de saison dernière – notamment en Ligue des champions – et pas aidé non plus par une blessure au pied droit, il semble repartir sur les mêmes bases que les années précédentes.

On veut maintenant le revoir contre les gros.

