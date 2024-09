Quelles sont les équipes les plus chères et les moins chères à suivre en Premier League ?

Désolé, amis Gunners.

S’il faudra attendre encore un peu pour connaître le dénouement de la saison de Premier League, Flashscore prend les devants et dévoile, via une étude, un premier classement : celui des équipes les mois chères à suivre dans l’élite du championnat anglais.

Plutôt marrante, sauf lorsqu’on est supporter des clubs de Londres, l’étude classe les 20 équipes engagées dans le championnat anglais selon sept critères : le prix de la nourriture et des boissons dans le stade, des maillots domicile dans la boutique du club et des billets d’abonnement les moins chers, les billets de match les plus abordables et les plus chers pour les adultes ainsi que le coût moyen de tous les billets adultes disponibles.

Arsenal est l’équipe la plus chère à suivre

Sans grande surprise, Arsenal est l’équipe la plus chère à suivre en Premier League cette saison, juste devant Tottenham et Chelsea, à l’opposé d’Ipswich Town, la moins chère. Cette saison, l’abonnement le moins cher à l’Emirates Stadium s’est vendu à 1073 livres, rien que ça. Pendant ce temps-là, au Portman Road d’Ipswich Town, c’est 372 livres. Déjà beaucoup… Le ticket à l’unité, lui, est en moyenne à 39 livres à Ipswich, soit 10 de moins que la moyenne de la Premier League et un peu plus de 20 de moins que l’Emirates Stadium et ses 61 livres. À ce titre, pour les groundhoppers, avec 30 livres, Southampton et Nottingham Forest sont les plus compétitifs.

Pour ce qui est des amateurs de boisson, rendez-vous là encore à Portman Road. La bière n’y est qu’à 3,50 livres contre 6,30 livres à l’Emirates Stadium. Alors ok, Martin Ødegaard a un joli pied gauche, mais pour un bon samedi après-midi entre potes… En moyenne, la bière coûte 4,78 livres dans les stades de Premier League.

Manchester City et Liverpool ne sont pas en tête

Quant aux maillots, là encore, Ipswich est injouable ou presque avec un prix fixé à 59 livres. Seul Wolverhampton fait mieux avec 58 livres. Mais bon, pour un maillot potentiellement floqué Mario Lemina ou Nelson Semedo, c’est peut-être déjà trop. Cela dit, toujours loin des 73 livres de moyenne et des maillots à 85 livres de Tottenham et Chelsea,

À noter l’absence, dans le top 7 des équipes les plus chères à suivre, de Manchester City et Liverpool, les deux clubs arrivant respectivement huitième et neuvième du classement des équipes les plus chères à suivre en Premier League. Enfin, à l’image de son nouvel anonymat sportif, Manchester United n’est même pas dans le top 10.

Et ce n’est pas parti pour changer.

Le top 5 des équipes les plus chères à suivre :

Arsenal Tottenham Chelsea Aston Villa Fulham

Le top 5 des équipes les moins chères à suivre :

Ipswich Town Southampton Nottingham Forest Wolverhampton Wanderers Brentford

