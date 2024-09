Emiliano Martínez s’énerve contre un caméraman après Colombie-Argentine

Un vrai gentleman.

Une défaite rageante en Colombie et un stade qui le siffle sur chacune de ses prises de balle, il n’en fallait pas plus à Emiliano Martínez pour perdre son sang froid, ce mardi soir, après la rencontre. Ce cocktail de frustration a rendu le portier argentin complétement fou, si bien que le gardien d’Aston Villa a complètement craqué après le coup de sifflet final et s’en est pris à un cameraman qui le suivait sur le terrain en frappant sa caméra. Sympa.

No jodan con el Dibu… pic.twitter.com/RcCB8Tbt9j — TyC Sports (@TyCSports) September 10, 2024

Un coup de sang qui est vu comme un « acte d’agression » et une « atteinte inadmissible à la liberté d’expression » selon l’association colombienne des journalistes sportifs (ACORD). La FIFA pourrait aussi s’en mêler et infliger une sanction au meilleur ennemi de la France, puisque son code disciplinaire prévoit « au moins trois matchs de suspension ou une durée appropriée pour une agression, notamment coup de poing, coup de coude, coup de tête, coup de pied, morsure ou crachat à l’encontre d’un adversaire ou de toute personne autre qu’un officiel de match ».

ACORD COLOMBIA RECHAZA DE MANERA CONTUNDENTE EL ACTO DE AGRESIÓN POR PARTE DEL ARQUERO ARGENTINO EMILIANO DIBÚ MARTÍNEZ HACIA UN CAMARÓGRAFO AL FINALIZAR EL PARTIDO DE ELIMINATORIA EN BARRANQUILLA.@FIFAcom @CONMEBOL @ACORDCOLOMBIA1 @PeriodistasCPB @AIPSmedia @aips_america pic.twitter.com/WpSOsjJilH — ACORD BOGOTA (@ACORDBOGOTA) September 11, 2024

Allez, dehors.

