Une villa appartenant à Lionel Messi vandalisée par des militants écologistes

La tuile pour Lionel.

Une des villas de Lionel Messi, située près de la crique de Cala Tarida à Ibiza, a été vandalisée cette nuit par des militants écologistes, membres du collectif Futuro Vegetal. Les personnes à l’origine de cet acte ont posté une vidéo dans laquelle on les voit lancer de la peinture rouge et noire et brandir une banderole sur laquelle est inscrit : « Aidez la planète, mangez les riches, supprimez la police ». Elles se sont même introduites dans la propriété de l’homme aux 8 Ballons d’or, achetée 11 millions d’euros en 2022, posant à divers endroits de la demeure avec la banderole.

Llancen pintura sobre la mansió de Leo Messi a Eivissa. Futuro Vegetal reivindica l'acció per denunciar el "continuisme" del Govern d'Espanya "en les polítiques que agreugen la crisi climàtica, així com la desigual responsabilitat en aquesta". ➡️ https://t.co/tD6ZAJXeqg pic.twitter.com/SLSUcCvZ4s — IB3 Notícies (@IB3noticies) August 6, 2024

Dans un communiqué, le collectif assure avoir voulu attirer l’attention sur « la responsabilité des richesses dans la crise climatique ». Futuro Vegetal n’en est pas à son premier coup d’essai. Au musée du Prado à Madrid en Novembre 2022, des militantes s’étaient collées la main sur un tableau de Goya. À Barcelone, d’autres membres avaient notamment éclaboussé la protection en verre d’une réplique de momie avec du pétrole au Musée égyptien.

💥 ACTUAMOS 💥 Tintamos la mansión ilegal de Messi en Ibiza 🧯 La Mansión se trata de una construcción ilegal que el futbolista adquirió por la exorbitante cifra de 11 millones de euros 🤑https://t.co/mslVlqLvfd pic.twitter.com/aK8GUqsr9i — FuturoVegetal🍒 (@FuturoVegetal) August 6, 2024

