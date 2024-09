Parti libre de Clermont, Florent Ogier se relance en Inde

Il en avait marre de la truffade et veut découvrir le poulet tikka masala.

À 35 ans, Florent Ogier va connaître sa première expérience à l’étranger et on peut dire qu’il ne fait pas les choses à moitié. Après six saisons passées à Clermont, marquées par une montée et de belles choses en Ligue 1, mais une relégation à l’issue du dernier exercice, le défenseur central, qui avait peu à peu perdu sa place dans le onze de Pascal Gastien, n’avait pas prolongé son contrat avec le club clermontois. Ce jeudi, il a signé au Mohammedan SC, en Inde, d’après les informations de L’Équipe.

L’ancien capitaine clermontois va donc découvrir l’Indian Super League chez le promu. Il s’est engagé avec le club de Calcutta pour une saison, plus une en option en cas de maintien. Celui qui avait auparavant porté le maillot de Dijon, Bourg-en-Bresse et Sochaux connaît donc sa mission.

Il va aussi pouvoir apprendre l’histoire d’un grand club.

