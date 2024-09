Olivier Dall’Oglio craint une saturation à venir chez les fans de foot

Trop, c’est trop.

Voilà plusieurs semaines qu’un à un, les acteurs du foot prennent la parole et déplorent le nombre trop important de matchs à jouer. Présent en conférence de presse ce jeudi avant le déplacement de l’ASSE à Nice (vendredi, 20h45), Olivier Dall’Oglio a été interrogé sur le sujet.

« On demande trop, il y a trop de matchs pour moi. On va dire qu’on a supprimé la Coupe de la Ligue, mais on en rajoute encore plus, notamment sur les Coupes d’Europe. Cela devient très compliqué », a d’abord déclaré le Gardois avant de se montrer solidaire de son homologue Éric Roy qui, avec le Stade brestois, s’apprête à jongler entre Ligue 1 et Ligue des champions.

« On est en train de dépasser la limite »

« Le coach sera obligé de faire des sacrifices, soit sur un match de Coupe d’Europe soit sur un match de championnat. Il ne pourra pas tout jouer. Pour les gros clubs qui ont plus de 30 joueurs, c’est différent, mais ce sont ces clubs-là qui vont être bénéficiaires de ça. C’est une course à toujours plus, c’est le domaine de l’argent et ça devient excessif. »

« Même au niveau du public, je pense qu’on va saturer les gens, a poursuivi le technicien passé par Montpellier. On va faire les nostalgiques, quand on voyait Saint-Étienne à la grande époque, c’était un événement monstrueux. On se préparait trois jours avant à le regarder. Là, il y a des matchs tous les trois jours. Ce n’est pas possible de tout suivre. On est train de dépasser la limite. »

Il commence à y avoir du monde pour se faire une belle manif.

